- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Comisia Europeana a deschis un nou caz impotriva Poloniei din cauza schimbarilor de la Curtea Suprema despre care criticii sunt ca submineaza independenta justitiei si a statului de drept, scrie Reuters. „Comisia este de parere ca aceste masuri submineaza principiul independentei judiciare, inclusiv…

- Comisia Europeana va trimite Polonia la Curtea Europeana de Justitie din cauza unei legi noi privind pensionarea anticipata a 40% din judecatorii Curtii Supreme din Polonia, conform unor oficiali, scrie Reuters.Actiunea Comisiei a venit, probabil, prea tarziu pentru ca legea inaintata de guvernul…

- Mai multi ministri din Uniunea Europeana au facut un apel de ultima ora catre Polonia sa renunte la ultimele reforme din justitie deoarece aceasta va fi pusa sub controlul politic, lucru ce contravine flagrant unuia dintre principiile de baza ale UE, informeaza Reuters.

- Klaus Iohannis face declaratii de presa, la ora 19:00. Presedintele se afla in Polonia, intr-o vizita oficiala de doua zile, iar la ora anuntata va face declaratii de presa comune cu omologul sau, Andrzej Duda. Presedintele Romaniei efectueaza o vizita oficiala de doua zile in Republica Polona. Vineri,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat luni ca "nu exista nicio sansa in actuala etapa de a retrage Articolul 7", activat in decembrie de catre Bruxelles impotriva Poloniei in legatura cu temerile privind statul de drept in aceasta tara, transmite agentia poloneza de…

- VEZI ce se intampla cu VARSTA de PENSIONARE. Toata Europa o MAREȘTE. Anunț de ultima ORA! Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț extrem de important legat de varsta de pensionare. In condițiile in care in toata Uniunea Europeana varsta la care se iese din activitate crește, in Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Luni, Iohannis a afirmat că va încerca o mediere între Guvern şi Banca Naţională a României şi că îi…