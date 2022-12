Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei poloneze, Jaroslaw Szymczyk, a fost spitalizat pentru rani minore provocate de explozia unui cadou primit de la un inalt responsabil ucrainean, a anuntat joi Ministerul polonez de Interne, potrivit agențiilor de presa AFP si DPA, citate de Agerpres . „Ieri (miercuri, n.r.) a avut loc…

- Ministerul de Interne anunța ca a ridicat gradul de atenție ca urmare a rachetelor care au lovit Polonia. „Republica Moldova, la fel ca țarile care au frontiera cu razboiul, este expusa pericolului raidurilor cu rachete, care pot oricand lovi localitați aflate in apropierea frontierei cu Ucraina. Polonia…

- Ministerul polonez de Externe a confirmat, in noaptea de marți spre miercuri, ca un „proiectil de fabricație ruseasca” a lovit teritoriul țarii, provocand moartea a doua persoane. Polonia, care are o granița comuna cu Ucraina, este membra a NATO, iar aproximativ 10.000 de soldați americani se afla in…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat, miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor. Exceptii de la aceasta regula se aplica minorilor, femeilor insarcinate,…

- Luni dimineața, o racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean a cazut in extremitatea de nord a satului Naslavcea din Republica Moldova, aflat la granița cu Ucraina, transmite Ministerul de Interne de la Chișinau intr-un comunicat, noteaza G4Media. Nu sunt inregistrate victime, dar mai multe geamuri…

- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…