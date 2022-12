Polonia: Şeful partidului la putere atacă 'dominaţia germană' Presedintele partidului conservator nationalist la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat sambata "dominatia" Germaniei in Europa, acuzand-o ca doreste sa realizeze prin metode pasnice "planurile pe care si-a dorit candva sa le duca la indeplinire prin metode militare", noteaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oricine va veni la putere in Rusia, dupa Vladimir Putin, va fi mult mai rau, a declarat fostul comandant al armatei americane in Europa, generalul in retragere Ben Hodges, intr-un interviu acordat NV.ua pe 16 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca a avut "o conversatie extrem de importanta si productiva" cu omologul sau francez Emmanuel Macron cu privire la intarirea capabilitatilor de aparare ale Ucrainei si refacerea infrastructurii energetice avariate a tarii, informeaza Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat joi sa convinga statele europene, si prin urmare sa surmonteze in special unele reticente ale Germaniei, in legatura cu un mecanism comun de plafonare a pretului la gazul folosit pentru producerea de electricitate, relateaza AFP. Fii la curent…

- CNS Cartel Alfa solicita autoritatilor cresterea imediata a salariului minim in Romania, dupa modelul Germaniei, mentionand ca sindicatele din Europa cer deja sefilor de state si guverne masuri urgente pentru combaterea crizei costurilor de trai, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. Fii…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko a declarat ca SUA imping Europa spre o confruntare militara cu Rusia pentru a distruge Ucraina și Belarus și a slabi Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a intalnit vineri cu seful companiei turcesti de aparare Baykar si a declarat ca aceasta companie va infiinta o fabrica in Ucraina pentru a construi vehicule aeriene fara pilot la bord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat luni "nevoia imperativa de a pastra siguranta" instalatiilor nucleare din Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…