Polonia se pregătește pentru un aflux masiv de ucraineni, dar poate face față? Polonia se pregatește pentru un aflux masiv de refugiați în cazul în care Rusia ataca Ucraina, vorbind chiar și de &"un milion de oameni&" - relateaza marți ziarul grec Naftemporiki, citat de Rador.



&"Trebuie sa fim pregatiți pentru cel mai rau scenariu și am luat masuri pentru a fi pregatiți pentru un val de pâna la un milion de oameni&", a declarat viceministrul polonez de Interne, Maciej Wasik, pentru postul național de radio.



Guvernul polonez s-a angajat sa arate solidaritate fața de Ucraina pe masura ce tensiunile cu Rusia escaladeaza și a susținut ca oamenii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat opt cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat opt cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, s au prezentat…

- Rețelele sociale – Facebook in special – au inrautațit criza migranților sosiți din Orientul Mijlociu in Belarus și i-au ajutat pe contrabandiști sa profite de disperarea oamenilor dornici sa ajunga in UE, scrie New York Times . Dupa mai bine de o saptamana de dormit intr-un cort inghețat, la granița…

- Restrictiile, ce vor aplicate atat nevaccinatilor cat si vaccinatilor, vor include printre altele inchiderea restaurantelor si a magazinelor neesentiale. Vor fi permise deplasarile numai pentru cumparaturile necesare, pentru a merge la serviciu, la scoala si la medic, a anuntat premierul slovac Eduard…

- Grupuri mai mici de migranti se deplaseaza spre numeroasele puncte de trecere ale frontierei dintre Belarus și Polonia in incercarea de a intra in UE, spre deosebire de tactica anterioara, cand toți au luat cu asalt același loc, a declarat sambata ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, citat…

- Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este…

- Rusia a declarat vineri ca a trimis parașutiști in apropierea graniței poloneze pentru exerciții comune cu Belarus, in timp ce Moscova și-a intensificat implicarea militara pe teritoriul statului vecin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza escaladarii crizei imigranților din ultimele zile,…

- Președintele din Belarus a recunoscut ca i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin privind supravegherea aeriana a frontierei cu Polonia. Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului de migranți de la granița. Aleksandr Lukașenko a precizat ca nu are alta soluție decat sa apeleze la bombardierele…