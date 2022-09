Stiri pe aceeasi tema

- Armata poloneza urmeaza sa le ofere un curs de antrenament de baza de o zi tuturor cetatenilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Varsovia, citat de DPA.

- Publicația NEXTA a postat pe pagina sa de Twitter un videoclip prezentand oamenii care au raspuns mobilizarii lui Putin. „Aparatorii curajoși ai Rusiei” au decis sa se imbata inainte de a pleca la razboi. „Aceasta este armata noastra”, comenteaza autorul videoclipului. Publicația ironizeaza și discursul…

- Polonia are in plan sa isi intareasca dotarile de aparare prin achizitia unui mare numar de elicoptere militare de la producatori din Statele Unite, transmite dpa. Ministrul Apararii, Mariusz Blaszczak, a anuntat, joi, ca guvernul de la Varsovia a inaintat o cerere catre SUA pentru achizitia a 96 de…

- Conflictul militar declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este momentan limitat la teritoriul vecinului sau de la vest, chiar daca Rusia a declanșat un adevarat razboi hibrid la adresa Occidentului. Cu toate acestea, Polonia, țara membra UE și NATO, anticipeaza ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia…

- Toti copiii cu varste cuprinse intre 1 si 9 ani care locuiesc in Londra vor fi vaccinati impotriva poliomielitei, dupa ce virusul a fost detectat in apele reziduale, transmite BBC. Virusul, care poate provoca paralizie, a fost gasit de 116 ori in apele reziduale din Londra incepand cu luna februarie.…

- Polonia va cumpara 48 de avioane de lupta FA-50, o prima serie de 180 de tancuri si obuziere K2 Black Panther din Coreea de Sud, a anunțat vineri ministrul Apararii de la Varsovia, in timp ce tara isi intareste armata din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters. Invazia din…

- Cetatenii romani, barbati si femei, cu domiciliul stabil in Romania, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care nu au indeplinit serviciul militar activ sau in rezerva, vor putea solicita, pe timp de pace, participarea, pe baza de voluntariat, la un program de pregatire militara de baza, cu durata…