- Guvernul de la Varsovia a aprobat miercuri reglementari menite sa ingreuneze preluarea companiilor pe care Polonia le considera de importanta strategica pentru economia sa de catre investitori din afara Uniunii Europene, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Revoz, unul din cei mai mari exportatori din Slovenia, produce modelele Clio, Twingo si Smart Forfour electric. Printre principalele piete ale companiei se numara Franta, Germania si Italia. „Din cauza incertitudinilor privind piata auto globala, ca efect al pandemiei si in urma informatiilor…

- Eurostat: Romania a avut in martie cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE. Majoritatea țarilor raporteaza scaderi masive Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 2,1% in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro pentru a face fata impactului economic al noului coronavirus, care a aruncat Europa intr-o recesiune de o amploare istorica, relateaza AFP si DPA."Pentru a…

- "Pentru a sustine o relansare durabila care restabileste si intareste cresterea in UE, Germania si Franta sustin crearea unui Fond de relansare ambitios, temporar si cu obiective precise" in cadrul viitorului buget al UE si caruia sa i se aloce "500 de miliarde de euro", subliniaza o declaratie comuna.…

- Germania va permite muncitorilor straini, inclusiv romanilor sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin, relaxand restrictiile de calatorie impuse anterior pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Statele din…

- Germania si Franta si-au retras reprezentantii si si-au inchis luni misiunile din Coreea de Nord, a anuntat ambasadorul Marii Britanii la Phenian, pe fondul ingrijorarilor in crestere in aceasta tara izolata privind raspandirea coronavirusului, transmite Reuters. Coreea de Nord nu a confirmat…

- Riscul sanitar legat de epidemia coronavirusului in Uniunea Europeana a crescut de la ”moderat” la ”ridicat”, a anuntat luni presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, inaintea unor reuniuni, saptamana aceasta, ale ministrilor din statele memebre UE, relateaza Reuters, citata de news.ro.Propagarea…