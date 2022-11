Polonia schimbă foaia. Refugiații ucraineni, puși să plătească o parte din costurile întreținerii lor Ministerul de Interne din Polonia a anuntat, miercuri, ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor, transmite EFE. Exceptii de la aceasta regula se aplica minorilor, femeilor insarcinate, pensionarilor si persoanelor fara venituri. Incepand din […] The post Polonia schimba foaia. Refugiații ucraineni, puși sa plateasca o parte din costurile intreținerii lor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ministerul de Interne din Polonia a anuntat miercuri ca, incepand de anul viitor, refugiatii ucraineni care traiesc in centrele de primire din aceasta tara vor trebui sa inceapa sa achite o parte din costurile intretinerii lor, transmite EFE, preluata de Agerpres.

