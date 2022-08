Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, spune ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte” și acuza Bruxelles-ul ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori. Președintele Poloniei a acuzat din partea Bruxelles „o politica brutala” ”Rezulta ca, cuvantul dat nu […] The post Polonia rupe acordurile cu UE deoarece „este sancționata mai rau ca Rusia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .