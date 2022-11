Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a autorizat construirea unei noi bariere de-a lungul graniței de 210 de kilometri cu exclava rusa Kaliningrad. Cu aceasta ocazie, ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat miercuri ca frontiera trebuie „sigilata” pentru ca țara sa se simta in siguranța, relateaza…

- Guvernul Poloniei a anunțat, miercuri, ca va construi o bariera fizica la granițele sale cu exclava ruseasca Kaliningrad pentru a oprit trecerile ilegale de migranți, despre care polonezii spun ca sunt orchestrate de ruși.

- Polonia a inceput construcția unui gard de sarma ghimpata de 2,5 metri inalțime la granița cu Federația Rusa, transmite șeful Ministerului Apararii al țarii, Mariusz Blaszczak, potrivit presei poloneze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile poloneze au demolat joi patru monumente ridicate in timpul regimului comunist, in cadrul campaniei de ”derusificare” a spatiilor publice ce a fost intensificata de guvernul de la Varsovia odata cu razboiul din Ucraina, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES . Aceste actiuni au rolul…

- Polonia ar putea fi nevoita sa construiasca un gard la granita cu exclava rusa Kaliningrad pentru a opri un val de migranti africani si asiatici care ar putea incerca sa treaca frontiera in urmatoarele saptamani, a declarat marti un inalt oficial polonez, citat de Reuters, scrie Agerpres. Fii…

- Polonia ar putea fi nevoita sa construiasca un gard la granita sa cu exclava rusa Kaliningrad, a declarat marti un inalt oficial polonez, in timp ce Varsovia suspecteaza Rusia ca intentioneaza sa ajute migrantii africani si asiatici sa treaca granita in saptamana urmatoare.

- Viceministrul polonez de Interne, Bartosz Grodecki, a declarat joi ca „frontiera cu Rusia trebuie securizata” in jurul exclavei Kaliningrad, la nord de Polonia, si a anuntat ca exista deja un plan pentru realizarea acestui obiectiv.

- Autoritatile din Arad au descoperit la frontiera cu Ungaria 60 de migranti care erau ascunsi in camioane cu marfuri, intr-un singur camion fiind 40 dintre strainii care voiau sa ajunga ilegal in Spatiul Schengen, potrivit Agerpres.In noaptea de luni spre marti, in timp ce era verificat un camion in…