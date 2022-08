Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant polonez Lege si Justitie (PiS) a avertizat luni ca isi va exercita dreptul de veto pentru a bloca initiative ale Uniunii Europene, in cazul in care Comisia Europeana nu va debloca fondurile destinate Poloniei in cadrul Mecanismului de redresare si

- Comisia Europeana a acordat Ungariei termen de o luna sa raspunda ingrijorarilor sale cu privire la statul de drept, inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria le va primi in cadrul bugetului din perioada 2021-2027 al blocului comunitar, relateaza…

- Sfidarea legislației Uniunii Europene devine din ce in ce mai comuna in intregul bloc, afectand fiecare domeniu al vieții europene de zi cu zi, inclusiv in problemele in care cetațenii statelor membre cred ca executivul UE le protejeaza, se constata intr-o ampla ancheta a publicației Politico.…

- Noua lege prin care se elimina camera disciplinara pentru judecatori a Curtii Supreme a Poloniei este insuficienta pentru eliminarea sanctiunilor financiare impuse Varsoviei de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de AFP,…

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, in cauza C-328/20 Comisia Europeana (Comisia) impotriva Austriei, deschisa in legatura cu indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti, ca aceasta tara a incalcat obligatii stabilite prin regulamente, relateaza News.ro.

Polonia nu va primi bani din planul de relansare economica post-COVID, in suma totala de 35,4 miliarde de euro, decat daca efectueaza reforme in justitie, a declarat joi, la Varsovia, presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Dupa mesajele in linie cu Kremlinul ale Patriarhului Kirill, un inalt prelat al Patriarhiei Ruse, vorbește despre razboiul din Ucraina susținand ca este „tragedia noastra comuna" și mulțumește bisericilor din Polonia și Romania pentru ajutorul dat refugiatilor ucraineni.