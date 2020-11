Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European este profund ingrijorat de situatia libertatii mass-mediei in Uniune si denunta violentele, hartuirea si presiunile cu care se confrunta jurnalistii. Potrivit unui comunicat de presa al legislativului european, libertatea mass-mediei in Europa s-a deteriorat, eurodeputatii deplang…

- Respectarea statului de drept nu este o decizie pe care o doresc toate statele Uniunii Europene. In mod normal, la nivelul UE, statul de drept nici macar nu ar trebui sa fie pus in discuție, Din pacate, Ungaria și Polonia nu vad la fel precum celelalte state membre acest lucru. Mai exact, Ungaria și…

- Acordarea fondurilor europene va fi condiționata de respectarea statului de drept in țarile membre UE. De ce se opun Polonia și Ungaria Tarile membre UE care nu vor respecta statul de drept ar putea pierde accesul la fonduri europene, conform unui acord provizoriu convenit joi intre Parlamentul European…

- Președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, le-a transmis europarlamentarilor intr-un mesaj intern ca a decis inchiderea temporara a registrului central de prezenta, pentru perioada 2-30 noiembrie. Acest lucru inseamna, a explicat un europarlamentar, ca eurodeputatii nu vor mai avea voie…

- Miniștrii Uniunii Europene au convenit sa-și revizuiasca politica bugetara agricola cu reguli mai stricte pentru protejarea mediului și combaterea schimbarilor climatice, dar ecologiștii nu au fost impresionați de masurile propuse. Noua politica adoptata de cele 27 de țari ale UE va fi negociata acum…

- ”Fara un acord general rapid intre Consiliul (European, care reprezinta statele membre) si Parlamentul European” asupra cadrului bugetar aferent perioadei 2021-2027, ”riscam sa intarziem planul de ralansare”, a avertizat vineri, intr-o declaratie transmisa presei, ambasadorul german la UE Michael Clauss.…

- Situatia statului de drept s-a deteriorat semnificativ in Polonia, afirma Parlamentul European intr-o rezolutie votata joi, transmite Reuters. Rezolutia survine unei dezbateri in care eurodeputatii si-au exprimat luni ingrijorarea privind "deteriorarea" situatiei statului de drept in Polonia, in special…

- Eurodeputatii si-au exprimat luni ingrijorarea privind "deteriorarea" situatiei statului de drept in Polonia, in special in ceea ce priveste atingerile aduse independentei judecatorilor precum si discriminarile fata de persoanele din comunitatea LGBTI, relateaza AFP.In cadrul unei dezbateri…