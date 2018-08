Stiri pe aceeasi tema

- Malgorzata Gersdorf, presedinta Curtii Supreme din Polonia, despre care guvernul polonez sustine ca s-a retras, dar care insista ca mandatul sau de la Curtea Suprema se termina in 2020, a venit la biroul sau miercuri, declarand ca situatia este „foarte tensionata si dramatica”, scrie Reuters. Ea a sfidat,…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca asteapta ca guvernul polonez sa reconsidere masurile de reforma din cadrul Curtii Supreme, dupa ce la inceputul acestei luni executivul comunitar a lansat o procedura de infringement in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, transmite agentia de presa PAP,…

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Polonia va prezenta in scris, in termen de 30 de zile, o pozitie detaliata cu privire la procedura de infringement lansata luni de Comisia Europeana impotriva Varsoviei, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, a anuntat luni Konrad Szymanski, adjunct al ministrului de externe polonez, citat…

- Comisia Europeana a lansat luni o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor de la Varsovia, in legatura cu noua lege privind Curtea Suprema, releva Reuters si AFP. La data de 3 iulie, 27 dintre cei 72 de judecatori…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a indemnat miercuri Polonia sa risipeasca ''cat mai rapid posibil'' ingrijorarile Uniunii Europene privind reformele judiciare controversate ale guvernului de la Varsovia, relateaza AFP, preluata de Agerpres. ''Comisia spera in mod…