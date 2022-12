Polonia renunță la veto-ul asupra compromisului ce includea ajutorul de 18 miliarde de euro pentru Ucraina Polonia a renuntat la obiectiile sale asupra unei taxe minime pentru multinationale la summitul UE de joi, deblocand intregul pachet de acorduri legate care includea un ajutor financiar pentru Ucraina de 18 miliarde de euro in 2023, au declarat diplomati citati de Reuters si AFP. Mai multi diplomati au declarat ca Polonia a luat prin surprindere UE, care nu se astepta ca ea sa ridice obiectii la un pachet negociat atent, dar Varsovia a renuntat la veto-ul sau in cele din urma. „Exista un acord”, a declarat unul dintre ei. „Polonezii au agreat cele patru puncte ale compromisului”, au anuntat mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

