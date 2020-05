Stiri pe aceeasi tema

- Polonia redeschide luni restaurantele, cafenelele, barurile, zonele destinate restaurantelor, precum si saloanele de infrumusetare, intr-o noua etapa de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, informeaza DPA, citata de Agerpres. Toate activitatile comerciale redeschise vor trebui…

- Germania a anunțat marți prima creștere a numarului de noi cazuri de infecție din ultimele patru zile, starnind ingrijorare, intr-un moment in care autoritațile au inceput sa relaxeze gradual restricțiile impuse pentru controlul epidemiei, noteaza CNN.Germania a anunțat marți 933 de noi cazuri de infecție…

- Grecia trece incepand de luni la urmatoarea etapa a relaxarii graduale a masurilor impotriva epidemiei de coronavirus, odata cu revenirea la cursuri a elevilor care-si pregatesc bacalaureatul si cu redeschiderea a mii de magazine, informeaza Agerpres, care citeaza agentia EFE.

- In Bulgaria, vor fi ridicate restricțiile, treptat, in zilele urmatoare. Barurile in aer liber si restaurantele vor fi deschise dupa verificari amanunțite, incepand cu 13 mai cand va fi ridicata starea de urgența.

- La TVR1 , ministrul a anunțat ca statul, prin ministerul de resort, a creat un stoc general in mediul public și privat de aproaximativ 100 de milioane de masti. „S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de masti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie. Dupa 15 mai vom vedea intr-o perioada de doua saptamani…

- Saloanele de coafura, florariile si librariile s-au redeschis luni in Grecia in cadrul masurilor de relaxare treptata a restrictiilor de izolare impuse in urma cu sase saptamani de autoritatile locale pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Un plan de functionare in anumite conditii a restaurantelor, teraselor si barurilor, intocmit de patronatele din domeniu a fost trimis, recent Ministerului Economiei. Potrivit acestuia, restaurantele vor fi deschise treptat incepand cu data de 16 mai 2020.

- Peste tot in Europa, masuri de reluare a activitații incep sa se intrevada. In Italia , acest proces s-ar putea derula in patru etape , potrivit presei italiene, deși nici un anunț oficial nu a fost facut deocamdata. Prima etapa ar putea avea loc incepand de luni, 27 aprilie, dupa masurile de izolare…