Tomis Plus: Apa cu presiune scazuta in cartierul Boreal. Anuntul RAJA

Constanta: Apa cu presiune scazuta in cartierul Boreal Tomis Plus Astazi ndash; 08 ianuarie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Berlin din cartierul Boreal Tomis Plus municipiul Constanta.Pentru remedierea… [citeste mai departe]