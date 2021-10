Polonia raportează peste 5000 de cazuri Covid-19, pentru prima oară din mai Polonia a raportat miercuri peste 5.000 de cazuri Covid-19 înregistrate în ultimele 24 de ore, fiind pentru prima oara când atinge acest prag din mai și pâna acum, transmite Reuters citând datele ministerului sanatații.



Țara cu 38 de milioane de locuitori a anunțat 5.559 de noi cazuri și 75 de decese. În total, de la debutul pandemiei, Polonia a raportat 2.950.616 de cazuri și 76.254 decese. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

