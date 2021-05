Polonia rămâne cea mai homofobă țară din UE pentru al doilea an la rând (raport) Pentru al doilea an la rând Polonia a fost clasificata drept cea mai puțin prietenoasa țara din Uniunea Europeana fața de comunitatea LGBT, potrivit raportului Rainbow Europe publicat anual de ONG-ul ILGA-Europe, relateaza Euractiv.



Reprezentanții ONG-ului au acordat Poloniei doar 13 puncte din 100 posibile, singurele țari europene clasate mai jos în clasament fiind Belarus (12 puncte), Monaco (11), Rusia (10), Armenia (8), Turcia (4) și Azerbaidjan (2).



ILGA-Europe au criticat Polonia pentru ca n-ar fi acordat suficienta protecție comunitații LGBT în timpul protestelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

