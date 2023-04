Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta ori sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar fi echivalent cu intrarea in razboi impotriva Rusiei, informeaza Agerpres.

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…

- Polonia a blocat vineri o noua serie de sanctiuni europene menite sa afecteze economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles pentru AFP.

- Guvernul australian a anuntat vineri ca va trimite mai multe drone Ucrainei pentru a o ajuta in lupta impotriva Rusiei la un an de la declansarea invaziei si a impus noi sanctiuni financiare tintite impotriva a 90 de persoane si 40 de entitati rusesti, informeaza Reuters.

- Tarile membre ale Uniunii Europene nu au reusit joi sa cada de acord asupra unui nou set de sanctiuni contra Rusiei, dar discutiile se vor relua vineri, cand se implineste exact un an de la inceperea invaziei militare ruse impotriva Ucrainei, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden va vizita luni Polonia pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina, care a declarat ca a provocat pierderi importante forțelor Moscovei in cel mai mare conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, scrie Reuters. Razboiul care a inceput la…

- Dupa atacurile forțelor ruse de joi, in care au murit 11 persoane, președintele Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și vrea ca aliații sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. AIEA face un apel pentru securitate, dupa ce au fost raportate explozii puternice in apropierea centralei…

- Ministrul de externe al Germaniei a declarat duminica ca guvernul sau nu va sta in calea Poloniei in cazul in care aceasta dorește sa trimita tancurile sale Leopard 2 catre Ucraina, ceea ce ar putea reprezenta un progres pentru Kiev, care dorește aceste tancuri pentru a lupta impotriva invaziei Rusiei,…