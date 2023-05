Stiri pe aceeasi tema

- Polonia planuiește sa creasca salariul minim de doua ori in 2024 pentru a ajuta oamenii sa faca fața inflației, a declarat Marlena Malag, ministrul Familiei și Politicilor Sociale, pe masura ce partidul Lege și Justiție (PiS) se pregatește pentru alegerile parlamentare din acest an, scrie Reuters.Costul…

- Salariul minim pe economie este acum 3.000 de lei in Romania, din care angajatul ramane cu 1.898 de lei. Diferența de peste 1.100 de lei se reține direct la angajator, de unde este virata la bugetul de stat sub forma de impozite și contribuții sociale. Romanii, la un pas de salariul minim european De…

- Romania trebuie sa implementeze venitul minim european pana in 2024. Salariatul roman va avea doar de castigat, fiindca venitul sau minim ar creste simtitor, conform unei analize realizate de reprezentantii EY Romania.

- Guvernul Greciei va majora de luna viitoare salariul minim, a treia crestere in mai mult de un an, a anuntat vineri premierul Kyriakos Mitsotakis, cu cateva luni inaintea incheierii mandatului sau.

- Guvernul Greciei va majora de luna viitoare salariul minim, a treia crestere in mai mult de un an, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, cu cateva luni inaintea incheierii mandatului sau, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Vești bune pentru angajații de la noi din țara. Salariul minim va crește, din 2024. Majorarea este directiva de la Consiliul Economic Social. Guvernul, sfatuit sa inceapa discuțiile și negocierile cu partenerii sociali pentru implementare. Salariul minim va crește in Romania din 2024 Salariul minim…

- Pe zi ce trece, gunoiul se aduna tot mai mult pe strazile Parisului, iar livrarile de combustibil au fost blocate la rafinarii. Aceste servicii esențiale sunt suspendate de lucratorii care se opun reformei pensiilor, potrivit Reuters. In acest timp Emmanuel Macron refuza sa discute cu sindicatele și…

- Salariul minim european in Romania: Cand vor crește substanțial veniturile angajaților Salariul minim european in Romania: Cand vor crește substanțial veniturile angajaților De la data de 1 ianuarie 2023, salariul minim pe economie a crescut in Romania, la 3.000 de lei, comparativ cu 2.550 lei, cat…