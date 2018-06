Stiri pe aceeasi tema

- Reduceri puternice din bugetul Uniunii pentru Polonia anunța marți comisarul Uniunii Corina Crețu. Polonia va primi 23,3% mai puțin din politica de coeziune și 26,6% mai puțin din fondul de dezvoltare a suprafețelor rurale in anii 2021-2027 in comparație cu actuala perioada bugetara pe anii 2021-2027.…

- Statele Unite au amenintat sa paralizeze Iranul prin "cele mai aspre sanctiuni din istorie" in cazul in care tara nu raspunde mai multor conditii clare, printre care se numara renuntarea la programul sau nuclear si stoparea interventiilor sale armate in Orientul Mijlociu, scrie Times, preluata de Rador.

- Propunerea noului buget al Uniunii este pentru Polonia proasta și va fi inca și mai proasta. Și numai parțial putem invinui de acest lucru circumstanțele externe. Comisia Europeana a prezentat proiectul noului buget al UE pe anii 2021-2027. Reprezentanții statelor membre cu rang de ambasadori au avut…

- Rusia nu este pentru Polonia un vecin obișnuit, care uneori este periculos. Nu este de asemenea unul din cațiva actori ai jocului strategic pe continental european. Ea este – in perspectiva pe termen lung – o amenințare existențiala pentru statul polonez, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador.

- Mai puțini bani decat Polonia din bugetul UE primesc numai doua din zece țari, care au intrat in Comunitate impreuna cu Polonia in anul 2004. Ambele sunt mai bogate decat Polonia. Auzim de peste tot, de la politicienii polonezi și straini, de la publiciști și experți ca Polonia este cel mai mare beneficiar…

- Regula, care i se va aplica noului buget UE pentru 2021-2027, ar putea avea un impact devastator asupra Poloniei, cel mai mare destinatar al fondurilor UE, precum și asupra Ungariei, unde subvențiile UE au reprezentat in unii ani chiar și 4% din PIB-ul național. Sancțiunile ar putea pune capat unei…

- Am ales pentru acest prim numar al revistei, unde-mi propun un exercițiu constant de revizuire a momentelor remarcabile de istorie recenta, sa fac o trecere in revista razboiului ruso-georgian din 8-12 august 2008 și procesul de luare a deciziilor in timpul acestei crize, pe baza unui set de interviuri…

- In prezent, biserica susține partidul de la putere, Lege și Justiție al lui Jaroslaw Kaczynski, iar societatea o știe. Doar 30% dintre polonezi vad biserica drept neutra, conform unui sondaj realizat in iunie 2017 de Ipsos pentru OKO.press. In Occident exista impresia larg raspandita ca, dat fiind ca…