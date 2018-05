Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune miercuri taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept, fara ca aceasta masura sa aiba nevoie de aprobarea membrilor vizati, potrivit unor surse oficiale, citate de politico.eu. Masura este menita sa puna mai multa presiune pe Polonia si Ungaria, care…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia faunei si florei dispunand taieri in Padurea milenara Bialowieza, a stabilit marti Curtea de Justitie a UE (CJUE), relateaza AFP conform News.ro . Justitia europeana considera ca operatiunile de gestionare forestiera dispuse de Guvernul…

- Exista 80% sanse ca Polonia sa incheie conflictul cu Comisia Europeana privind statul de drept in curand, conform liderului partidului Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, scrie Politico.„Planuim momentan sa implementam schimbarile asupra carora am cazut de…

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…