Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a anuntat vineri ca va propune un proiect de lege care sa reintroduca posibilitatea intreruperii de sarcina in cazul unor anomalii grave ale fatului, care ar duce la moartea acestuia, in incercarea de a linisti protestele de masa declansate de interzicerea aproape…

- Mii de oameni au ieșit in strada, in Polonia, dupa ce Tribunalul a anunțat ca avorturile in cazul sarcinilor cu malformații sunt neconstituționale. Evenimentele au atras imediat și reacții aprinse in mediul online, unde parerile sunt imparțite.

- Zeci de mii de polonezi au blocat, luni, strazile oraselor din tara, in masini, biciclete si pe jos, in a cincea zi de proteste fata de o decizie a Curtii Constitutionale care este echivalenta cu interzicerea aproape totala a avorturilor in tara care este preponderent catolica, transmite Reuters,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost testat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Inca nu este clar de unde a contactat șeful statului infecția. Anunțul a fost facut intr-un mesaj pe Twitter care a fost citat de Reuters, dpa și AFP. Conform ministrului secretar de stat pentru administratia…

- Tribunalul constitutional din Polonia a decis joi ca avortul din cauza defectelor fatului contravine constitutiei, instituind un cadru legal echivalent aproape cu interdictia intreruperii sarcinii in tara predominant catolica, relateaza Reuters.

- Curtea Constitutionala a Poloniei urmeaza sa se pronunte joi asupra legalitatii efectuarii de avorturi in caz de malformatii ale fatului, relateaza dpa, citata de AGERPRES.In cazul in care tribunalul va considera ca legea in vigoare - ce permite intreruperea sarcinii in cazul unei malformatii…

- Parlamentul slovac a respins marti o propunere a parlamentarilor conservatori de a inaspri cadrul legislativ privind avortul, o propunere aspru criticata de organizatiile de aparare a drepturilor femeilor, informeaza Reuters. Amendamentul propus, respins cu un vot strans de 59 – 58, ar fi permis in…

- Kremlinul a transmis miercuri ca nu este nevoie ca Rusia sa ajute Belarusul militar sau in alt fel, in contextul tulburarilor privind contestatele alegeri prezidentiale de la 9 august, si ca nici Belarusul nu vede nevoia unui astfel de sprijin din partea Moscovei, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…