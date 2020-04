Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez Andrzej Duda a numit joi un fost oficial din Ministerul de Justitie din guvernul condus de partidul Lege si Justitie (PiS) in postul de presedinte interimar al Curtii Supreme, in locul unei magistrate la final de mandat cu o pozitie critica fata de formatiunea nationalista aflata…

- Malgorzata Gersdorf isi incheie joi mandatul de sase ani la presedintia Curtii Supreme din Polonia, ceea ce va permite Partidului Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, sa desemneze in aceasta functie un sustinator al contestatei reforme a sistemului judiciar polonez, relateaza Reuters. ''Nu…

- Malgorzata Gersdorf, presedinta la final de mandat a Curtii Supreme din Polonia, a facut apel marti la viitorul sau succesor sa apere independenta sistemului judiciar din tara, informeaza DPA. Malgorzata Gersdorf, o oponenta vocala a reformelor din sistemul judiciar implementate de partidul de guvernamant…

- Parlamentarii polonezi au respins luni o propunere a partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS) de a organiza scrutinul prezidential de la 10 mai numai cu vot prin corespondenta, facand ca perspectivele mentinerii alegerilor la aceasta data sa fie tot mai nesigure in contextul pandemiei de…

- Liderul Porozumienie, partid aliat cu nationalistii aflati la putere in Polonia, a propus vineri modificarea Constitutiei pentru a permite prelungirea mandatului actualului presedinte Andrzej Duda cu doi ani si amanarea alegerilor prezidentiale, preconizate pentru luna mai, potrivit Reuters."Date…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite in Germania, Richard Grenell, un sustinator puternic al politicilor sale, in functia de director interimar al serviciilor nationale de informatii, transmite Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o schimbare in relatiile cu Polonia, situandu-le in contextul Brexit-ului, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Imi doresc ca aceasta vizita, discutiile noastre, sa marcheze o adevarata schimbare in rolul pe care il putem juca impreuna pentru…

- Minerii polonezi au blocat, vineri, trenurile care transporta carbune catre o centrala electrica în orașul sudic Laziska Gorne într-un protest fața de importurile de carbune din Rusia, relateaza Reuters. Polonia genereaza cea mai mare parte a energiei din carbune, dar producția proprie…