Polonia: Presedintele a dat-o afara pe sefa Curtii Supreme. Judecatorii protesteaza in strada in toga oficiala

- Șefa Curtii Supreme poloneze, Malgorzata Gersdorf, a reafirmat, marti, ca va refuza decizia de pensionare pe care presedintele Andrzej Duda urma sa o anunte, relateaza AFP, informeaza news.ro.Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme si puterea politica isi atinge punctul culminant…

- Președinta Curții Supreme poloneze Malgorzata Gersdorf a reafirmat marți ca refuza decizia de pensionare pe care președintele Andrzej Duda ar urma sa o semneze in aceasta dupa-amiaza, scrie AFP.

- State membre ale Uniunii Europene, precum Franta, Germania, Belgia, Olanda si Luxemburg, care sunt contributoare nete la bugetul comunitar, vor sa stigmatizeze Polonia, iar acest lucru are de-a face nu numai cu statul de drept, ci si cu slabirea pozitiei Varsoviei in negocierile asupra bugetului…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a indemnat miercuri Polonia sa risipeasca ''cat mai rapid posibil'' ingrijorarile Uniunii Europene privind reformele judiciare controversate ale guvernului de la Varsovia, relateaza AFP, preluata de Agerpres. ''Comisia spera in mod…

- Bruxelles-ul nu prea se poate impune in fata statelor neascultatoare. Dar Berlinul poate Comisia Europeana a prezentat saptamana aceasta propunerile ei privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, iar odata cu aceasta se prefigureaza o noua runda de disensiuni intre…

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

- Statele din centrul si estul Europei , in special Ungaria si Polonia, vor plati, la propriu, un pret scump pentru problemele create in ultimul an Uniunii Europene. O schita a bugetului UE pentru perioada 2021 – 2027, vazuta de catre Financial Times , arata ca modul in care sunt alocate fondurile de…