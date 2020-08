Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul polonez de Externe, Jacek Czaputowicz, a anuntat joi ca demisioneaza, fara a oferi clarificari despre aceasta decizie, informeaza agentia de presa PAP, potrivit Mediafax.Jacek Czaputowicz i-a transmis demisia sa premierului Mateusz Morawiecki. Citește și: Lider PNL: ‘Marcel…

- Ministrii de externe din Letonia, Estonia, Finlanda si Polonia au sustinut marti convocarea unei reuniuni de urgenta cu sefii diplomatiilor statelor UE pentru a analiza criza politica din Belarus, Polonia oferindu-se de asemenea sa medieze intre puterea si opozitia din Belarus in urma alegerilor prezidentiale…

- Polonia va propune curând reguli de limitare a concentrarii mass-mediei straine în țara, a anunțat Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului de guvernamânt Lege și Justiție (PiS), relateaza Politico.PiS a luat la ținta mass-media straina în timpul alegerilor prezidențiale…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz a lasat de inteles, luni, ca ar putea demisiona, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare, ia in considerare sa opereze unele schimbari in executivul de la Varsovia in urma recentelor alegerilor prezidentiale, transmite…

- Fostul ministru de Externe, Tudor Ulianovschi, candidat la sefia Organizatiei Mondiale a Comertului, participa astazi la dezbaterile privind numirea in functie a noului director general al OMC. Evenimentul, organizat la Geneva, incepe la ora 12:00.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat joi ca polonezii nu trebuie sa se teama sa voteze in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 12 iulie, intrucat COVID-19 a devenit o boala ''ca oricare alta'', informeaza Reuters. Partidul lui Morawiecki, 'Lege…

- Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca polonezii nu ar trebui sa se teama sa voteze în al doilea tur al alegerilor prezidențiale programat pe 12 iulie deoarece noul coronavirus a devenit o boala „ca oricare alta”, relateaza Reuters.Andrzej Duda, candidatul…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki si-a exprimat miercuri dorinta ca Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale amanate pe 28 iunie, spunand ca este singura data ce nu incalca Constitutia, relateaza DPA. Toate celelalte propuneri sunt "o incercare de a destabiliza scena politica",…