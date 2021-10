Polonia prelungeşte cu 60 de zile starea de urgenţă la frontiera cu Belarus Polonia prelungeste cu inca 60 de zile starea de urgenta la frontiera cu Belarus, asaltata de migranți. Decizia a fost susținuta de Parlamentul polonez, in cursul noptii de joi spre vineri. Solicitarea guvernului, deja aprobata de presedinte, a fost sustinuta de 237 de deputati conservatori si nationalisti, fata de 179 voturi impotriva si 31 abtineri, intr-un vot transmis in direct la televiziune. Polonia acuza Rusia si Belarus ca se afla la originea valului actual de imigratie ilegala la frontiera sa terestra. Uniunea Europeana vede acest lucru ca pe o forma de represalii la sanctiunile impuse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

