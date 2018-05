Polonia pierde miliarde de euro n noul buget al UE Reduceri puternice din bugetul Uniunii pentru Polonia anunța marți comisarul Uniunii Corina Crețu. Polonia va primi 23,3% mai puțin din politica de coeziune și 26,6% mai puțin din fondul de dezvoltare a suprafețelor rurale in anii 2021-2027 in comparație cu actuala perioada bugetara pe anii 2021-2027. Impreuna cu Polonia pierd și alte țari ale Europei Central-Rasaritene, precum Ungaria, Cehia, Slovacia și statele baltice, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

