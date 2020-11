​Poliția din Polonia a reținut peste 300 de persoane dupa ciocnirile cu extremiștii de dreapta, la marșul care a avut loc în Varșovia, în ciuda restricțiilor anti-Covid, transmite Reuters.



Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a dispersa manifestanții de la marșul dedicat Zilei Independenței, care s-a transformat într-o confruntare între grupurile de extrema dreapta și naționaliștii pro-guvernamentali, pe de-o parte, și opoziția liberala, pe de alta parte.





Footage of participants in the Independence March throwing flares at a building where LGBT…