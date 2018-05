Un grup de tineri cu handicap care ocupau de circa 40 de zile, impreuna cu rude ale lor, un culoar in cladirea parlamentului polonez au anuntat duminica incetarea protestului, transmit AFP si PAP. Ei au luat aceasta decizie in contextul sesiunii de primavara a Adunarii parlamentare a NATO, care se desfasoara la parlament de vineri pana luni si dupa ce autoritatile au blocat culoarul pe care il ocupau, invocand ratiuni de securitate. "Dupa 40 de zile, ne suspendam protestul", a declarat pentru canalul TVN24 una din organizatoare, Iwona Hartwich, care venise cu fiul sau handicapat in varsta de 23…