Partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS) a prezentat luni un proiect legislativ care permite celor 30 de milioane de alegatori din Polonia sa voteze fie in sectiile de votare, fie prin posta, transmite dpa.



Modificarea legislatiei electorale propusa de PiS ar permite de asemenea candidatilor la alegerile prezidentiale sa se prezinte fara a trebui sa depuna 100.000 de semnaturi, cum prevedea legea pentru scrutinul care ar fi trebuit sa aiba loc in 10 mai.



Alegerile care trebuiau sa aiba loc in Polonia duminica trecuta au fost suspendate din cauza epidemiei de coronavirus,…