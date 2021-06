Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Albaniei a votat miercuri demiterea presedintelui Ilir Meta pentru declaratii care, potrivit partidului de guvernamânt, au sustinut violenta si au încalcat constitutia, transmite News care citeaza Reuters.Un numar de circa 104 de parlamentari dintr-un total de 140 au…

- Marea Britanie va colabora cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a dezvolta un sistem de „radar pandemic” pentru a identifica rapid noile variante ale coronavirusului si pentru a urmari bolile emergente la nivel global. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat planul pentru un nou „radar global…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat joi la sapte milioane de dolari suma necesara in urmatoarele sase luni pentru un "raspuns complet" la criza umanitara din Cisiordania ocupata si din Fasia Gaza, informeaza AFP. OMS a cerut totodata o "pauza umanitara" in bombardamentele israeliene,…

- Sarea in exces in alimente si bauturi prezinta un risc mai mare de a suferi de boli de inima si accidente vasculare cerebrale potential fatale, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), publicand noi recomandari pentru limitarea continutului de sodiu in alimentatie, relateaza Reuters.…

- Kremlinul a acuzat vineri Washingtonul de alimentarea tensiunilor cu „actiuni neprietenoase” dupa ce ambasada SUA la Moscova a anuntat ca reduce personalul si opreste procesarea vizelor pentru majoritatea rusilor, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ambasada americana a…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Foștii președinți ai Curții Constituționale Dumitru Pulbere și Victor Pușcaș au declarat in cadrul Platformei de dialog a Agenției Sputnik Moldova ca decizia Inaltei Curți privind dizolvarea Parlamentului a fost examinata formal, iar membrii Curții au facut jocul politic…

- Fostii presedinti ai Curtii Constitutionale (CC), experti in domeniul dreptului constitutional, Victor Puscas si Dumitru Pulbere, considera ca decizia Curtii Constitutionale din 15 aprilie (care afirma ca exista circumstante pentru dizolvarea Parlamentului) este contrara Constitutiei. La o…