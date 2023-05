Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut detalii despre bombardarea unui centru de cazare temporara al locuitorilor din districtul Șebekinski, lucru anunțat pe Telegram marți dupa-amiaza de catre guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov.Acest centru gazduia locuitorii din satul Sereda, care au fost evacuați din așezarea…

- Proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu a fost discutat marți, 30 mai, in Comisia pentru munca din Camera Deputaților. Controversatul amendament care risca sa duca la neconstituționalitatea viitoarei legi da batai de cap parlamentarilor, care au cerut o opinie de la Ministerul Justiției.Coaliția…

- Camioanele de marfa inmatriculate in Rusia și Belarus nu vor avea voie sa intre in Polonia, anunța agenția poloneza PAP, citata de Sky News. Masura va intra in vigoare in aceasta saptamana.

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…

- Ungaria, deși face parte din NATO și din UE, iși menține importurile de energie din Rusia, atat de țiței cat și de gaze naturale, in ciuda faptului ca țarile occidentale au impus sancțiuni Rusiei. Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, se afla la Moscova in ziua de 11 aprilie 2023. El a purtat…

- Polonia a decis sa suspende temporar importul de cereale din Ucraina. Masura a fost luata pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi inca permis, a anuntat vineri noul ministru polonez al Agriculturii, citat de Agerpres. Robert Telus a preluat functia joi, dupa ce predecesorul sau…

- Ministerul britanic al Apararii (MoD) a publicat cel mai recent raport de informații privind criza din Ucraina. El afirma ca Rusia a desfașurat probabil „cel puțin 1.000 de soldați” care se antrenau in sud-vestul Belarusului in Ucraina incepand cu jumatatea lunii martie, relateaza Sky News. Deși nu…

- Polonia a acuzat șase cetațeni straini ca au pregatit acte de sabotaj și spionaj pentru Rusia. Ministrul de Interne polonez, Mariusz Kaminski, a facut declarații cu privire la intențiile suspecților și implicarea lor in razboiul cu Ucraina.