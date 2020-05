A devenit dificil pentru Polonia sa organizeze alegerile prezidentiale la 10 mai, asa cum era programat, a declarat luni vicepremierul Jacek Sasin, acuzand opozitia ca a intarziat lucrarile asupra legislatiei care ar permite votul prin corespondenta in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters.



In aprilie, camera inferioara a parlamentului, unde Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare are majoritatea, a adoptat un proiect de lege pentru organizarea alegerilor prezidentiale de la 10 mai prin vot prin corespondenta.



Insa propunerea mai trebuie aprobata…