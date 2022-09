Ministrul polonez de Externe a transmis ca nu exclude o intervenție militara din partea NATO in cazul utilizarii armelor nucleare tactice de catre Rusia in Ucraina. „Intr-o astfel de situație, raspunsul țarilor NATO ar fi probabil cel prezentat de șeful Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, Jake Sullivan. S-ar reduce la un raspuns convențional […] The post Polonia: NATO ar putea bombarda trupele ruse din Ucraina, daca Putin folosește arme nucleare tactice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .