Minaur joaca vineri un amical la Turda

Echipa de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare va disputa vineri al doilea meci de pregatire din acest an, de aceasta data in deplasare, cu Potaissa Turda. Baietii antrenati de Stephane Plantin vor pleca in ziua meciului spre Turda, meciul urmand sa aiba la ora 16.00, in sala “George Baritiu”. Baimarenii au mai disputat… [citeste mai departe]