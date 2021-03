Stiri pe aceeasi tema

- Deoarece incidența cazurilor de COVID-19 a trecut de 3 la mie, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat noi masuri restrictive. In ședința CMBSU s-au stabilit masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora. Masurile adoptate de…

- Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, a ieșit din grupul PPE – Partidul Popular European. Decizia a fost comunicata personal de Viktor Orban, printr-o scrisoare trimisa miercuri, 3 martie 2021, liderului PPE Manfred Weber. Acum, Fidesz cauta aliați pentru o aripa politica de Gica…

- Cateva mii de persoane au protestat, vineri, in orase din Polonia, in a treia zi de demonstratii impotriva interdictiei aproape totale a avorturilor, de la implementarea masurii de catre guvernul conservator polonez, la inceputul acestei saptamani. Sfidand restrictiile de pandemie, sute de persoane…

- Guvernul conservator polonez a anunțat ca decizia Tribunalului Constituțional care interzice practic avortul intra în vigoare, dupa ce va fi publicata în aceasta zi în Monitorul Oficial, provocând furia mișcarilor de aparare a drepturilor femeilor și a opoziției, scrie AFP."Tribunalul…

- Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au produs aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, arata datele publicate astazi de Eurostat . In comparație cu 2009, producția de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate, potrivit sursei citate.Cea…

- Noi proteste masive in Polonia. Mii de oameni au iesit pe strazile din Varsovia, nemultumiti de interzicerea avorturilor si a restrictiilor anti-COVID. Manifestantii au marsaluit prin centrul capitalei cu pancarte antiguvernamentale, drapele poloneze și ale Uniunii Europene.