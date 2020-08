Mii de persoane au protestat sambata in toata Polonia in semn de solidaritate cu comunitatea LGBT, precum si impotriva brutalitatii politiei, dupa arestarea unei activiste a acestei minoritati la Varsovia si retinerea a 48 de protestatari care au incercat sa se opuna acestei arestari, transmite AFP.

Foto: (c) Agencja Gazeta/via REUTERS

Persoanele retinute au participat vineri seara la o incaierare cu politia, in incercarea de a impiedica arestarea activistei LGBT cunoscuta sub numele de Margot, dupa decizia instantei ca aceasta sa ramana in detentie preventiva…