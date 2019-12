Polonia: Manifestaţii de susţinere a unui judecător suspendat Cateva mii de polonezi au demonstrat duminica in fata Ministerului Justitiei din Varsovia, dar si in alte orase, in semn de sustinere fata de un judecator suspendat pentru ca a pus la indoiala, de facto, o parte a reformelor judiciare realizate de conservatorii aflati la putere, informeaza AFP.



Protestatarii adunati la Varsovia au fluturat steaguri europene si pancarte pe care scria: "Onoare si glorie judecatorilor neclintiti sau "Fiecare cetatean are dreptul la tribunale independente".



"Oamenii aflati la putere fac totul pentru a distruge statul de drept si independenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de polonezi au demonstrat duminica in fata Ministerului Justitiei din Varsovia, dar si in alte orase, in semn de sustinere fata de un judecator suspendat pentru ca a pus la indoiala, de facto, o parte a reformelor judiciare realizate de conservatorii aflati la putere, informeaza AFP, potrivit…

- Excelenta Voastra Nuntiu Apostolic, decan al Corpului Diplomatic, Excelentele Voastre, Impreuna cu Principele Radu as dori sa va urez bun venit in aceasta seara plina de caldura la palatul care, in diferite forme arhitecturale, a fost centrul politicii si al vietii romanesti de-a lungul a mai bine de…

- Locurile urmatoare sunt ocupate de Spania (52,2 miliarde euro sau 12-), Marea Britanie (29,8 miliarde euro sau 7-), Olanda (28,2 miliarde euro sau 6-), Polonia (25 miliarde euro sau 6-) si Romania (18,6 miliarde euro sau 4- din totalul UE). In jumatate dintre statele membre ale Uniunii Europene valoarea…

- 'Dumnezeu, Onoare si Pace', au scandat manifestantii la inceputul adunarii, dupa ce au cantat imnul national. In acest an, marsul este plasat sub lozinca 'Ia intreaga natiune sub protectia ta', un citat dintr-un cantec dedicat Fecioarei Maria, al carei cult ramane puternic in Polonia. Acest mars,…

- Strainii fascinati de istoria militara a Romaniei serbeaza Ziua Armatei Romane, celebrata la 25 octombrie. Un grup de reconstituire din Polonia este invitat de onoare la fiecare ceremonie de la Ambasada Romaniei din Varsovia, ca garda de onoare „romaneasca“.

- CJUE decide in favoarea clienților care au luat credite in franci elvețieni. Debitorii pot cere in instanța convertirea in moneda locala Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis joi in favoarea consumatorilor polonezi care au luat credite ipotecare in franci elvetieni, permitandu-le sa ceara…

- ''Presedintele Macron face o judecata injusta asupra politicii poloneze in materie de protejare a climei'', a estimat Morawiecki intr-o conferinta de presa ce avea ca tema exact aceasta politica. El a sustinut ca Polonia, care inca isi asigura necesarul de energie masiv pe exploatarea carbunelui,…