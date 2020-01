Stiri pe aceeasi tema

- Aflati pe pozitii diametral opuse in chestiunile interne, magistratii romani s-au unit in sustinerea pentru omologii polonezi. Asociatiile magistratilor in Romania denunta la unison modificarile legislative anuntate in Polonia, care ar duce la subordonarea justitiei fata de puterea politica. Dupa…

- Judecatorii si procurorii brasoveni au iesit, vineri, la pranz, in fata Tribunalului Brasov, intr-o actiune de solidaritate cu magistratii polonezi. Cei cateva zeci de magistrati de la instantele si parchetele brasovene au afisat pancarde in care, in engleza si poloneza, si-au manifestat solidaritatea…

- Mii de demonstranti au contestat in orase din Polonia o propunere a guvernantilor nationalisti care ar permite concedierea judecatorilor care pun sub semnul intrebarii legitimitatea reformelor din justitie ale partidului aflat la guvernare, transmite Reuters, potrivit news.ro.Partidul Lege…

- Noua lege propusa de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, poate duce pe termen lung la iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, ca urmare a agravarii confruntarii dintre Bruxelles si…

- Ludovic Orban nu este singurul premier care vrea sa modifice sistemul de pensii speciale. În 2010, Emil Boc propunea ca acestea sa se supuna acelorași reguli de contributivitate valabile în sistemul public. Cu actul normativ pe masa, Curtea Constituționala a decis ca de pensiile magistraților…

- Toti ocupantii avionului Tupolev Tu-154 al fortelor aeriene poloneze au murit in catastrofa din 10 aprilie 2010. Intre ei se numarau, pe langa Lech Kaczynski, si fostul presedinte polonez in exil Ryszard Kaczorowski, precum si mai multi inalti oficiali militari si guvernamentali din Polonia ce urmau…

- Cristian Buchiu, șef interimar al Reprezentanței Comisiei în România, a declarat, dupa publicarea raportului MCV, ca instituțiile cheie din România trebuie sa demonstreze ca au capacitatea de a pastra independența justiției și pastrarea

- Consiliul Uniunii Europene a confirmat, luni, numirea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Pentru ca fosta șefa a DNA sa iși preia atribuțiile mai e nevoie doar de votul plenului Parlamentului European. Consiliul UE anunța ca procurorul șef european va organiza activitatea…