- Autoritațile sanitare din Wuhan, epicentrul pandemiei de coronavirus, au revizuit vineri bilanțul deceselor provocate de Covid-19, anunțand cu 50% mai mulți morți, relateaza Reuters și Guardian. Astfel, bilanțul a fost revizuit de la 2.579 la 3.869, scrie Hotnews.ro. Decizia Centrului de prevenții și…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Datele oficiale din Spania arata ca aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca din 12 martie, cand țara a adoptat masuri de carantinare și blocare a unor activitați, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumatate se refera la contracte…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din Spania a depasit 100.000 miercuri, in timp ce numarul deceselor din aceasta cauza raportate in ultimele 24 de ore a atins un nou record, 864, conform Ministerului Sanatatii de la Madrid, citat de Reuters și Agerpres. Numarul de cazuri a crescut…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata concetatenilor sai sa manifeste rabdare fata de masurile restrictive impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului, ea afirmand ca obiectivul actual este dublarea numarului cazurilor de infectare la un interval de zece zile. In prezent, dublarea…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Indonezia a anuntat miercuri 55 de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus, ceea ce aduce la 227 numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 aceasta tara sud-asiatica, informeaza Reuters, citand un oficial local potrivit Agerpres. Cifra raportata miercuri reprezinta cea mai mare crestere…