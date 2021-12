Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joe Biden a anuntat, luni seara, dupa o conversatie intre oficiali din SUA si Rusia, ca este pregatita sa se implice in contacte diplomatice cu Moscova pentru a ajunge la noi acorduri de securitate, cerand insa garantii reciproce. Jake Sullivan, consilierul presedintelui Joseph Biden pentru…

- Secretarul de presa al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, intrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare in Belarus, ca ”sunt posibile tot felul de variante” de raspuns in cazul in care NATO ar amplasa arme in apropierea frontierei ruse, relateaza agenția TASS, citata de Agerpres…

- Noul ministru al apararii german, Christine Lambrecht, s-a pronuntat duminica pentru adoptarea unor sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, care a trimis zeci de mii de soldati la frontiera cu Ucraina, informeaza France Presse si Reuters,potrivit Agerpres. Lambrecht a declarat, pentru publicația Bild am…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

