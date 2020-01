Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Poloniei, Lech Walesa, unul dintre eroii miscarii anticomuniste din aceasta tara, i-a ripostat luni actualului presedinte Andrzej Duda dupa ce acesta a comparat efortul partidului de guvernamant pentru a reforma sistemul judiciar cu lupta impotriva comunismului, informeaza dpa…

- Mii de persoane au participat la protestele organizate miercuri în Polonia fața de propunerea partidului de guvernamând privind demiterea judecatorilor care pun la îndoiala legitimitatea reformelor din sistemul judiciar, relateaza Reuters, citat de Mediafax. Partidul de guvernamânt…

- Noua lege propusa de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, poate duce pe termen lung la iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, ca urmare a agravarii confruntarii dintre Bruxelles si…

- Presedintele ICCJ Corina Corbu afirma, referindu-se la abrogarea pensiilor de serviciu ale magistratilor, ca sustinerea publica nu trebuie obtinuta prin mijloace populiste, ca un asemenea demers afecteaza grav echilibrul sistemului judiciar si garantiile de independenta si anunta ca va convoca Sectiile…

- Noua lege propusa de partidul polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), care cuprinde masuri disciplinare impotriva magistratilor ce se impotrivesc reformelor in justitie, poate duce pe termen lung la iesirea Poloniei din Uniunea Europeana, ca urmare a agravarii confruntarii dintre Bruxelles si…

- Președintele în funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca nu intenționeaza sa candideze pentru funcția de președinte al Poloniei, în pofida faptului ca unii simpatizanți ai opoziției se așteptau ca acesta sa candideze anul viitor împotriva actualui președinte,…

- "Dupa o reflectie profunda, am luat decizia de a nu candida", a declarat Tusk la Bruxelles reporterilor de la TVN24 si Polsat News. Fost premier al Poloniei din 2007 pana in 2014, inainte de a detine functia in cadrul UE, politicianul a afirmat ca opozitia poate castiga alegerile, dar pentru…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit ca reformele din sistemul judiciar din Polonia care reduc varsta de pensionare a judecatorilor de la instantele ordinare incalca dreptul comunitar, relateaza DPA. Varsovia a modificat deja reformele, in contextul presiunii din partea…