Polonia: Lech Walesa atacă populismul, la 40 de ani de la apariţia Solidarităţii Lech Walesa, simbol al luptei anticomuniste din Polonia, a atras atentia luni asupra populismului, intr-un moment in care tara sa, profund divizata, marcheaza 40 de ani de la acordul istoric care a dat nastere miscarii sindicale independente Solidaritatea, relateaza AFP. Ingrijorari privind starea democratiei in Polonia au aparut din 2015, data la care partidul populist nationalist Lege si Justitie (PiS) a ajuns la putere si a inceput sa introduca reforme controversate, criticate in interiorul si in afara tarii. "Oamenii aleg astazi populisti si demagogi deoarece ei promit schimbarea. Ei (populistii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

