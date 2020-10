Cel mai influent politician polonez, Jaroslaw Kaczynski, a amenintat marti ca Varsovia se va opune planului Uniunii Europene de redresare economica in cazul in care blocul comunitar nu renunta la incercarile de ''santajare'' a Poloniei pe tema identitatii culturale, relateaza marti de Reuters. Jaroslaw Kaczynski - care este vicepremier si liderul partidului Lege si Justitie (PiS) - a facut acest comentariu intr-un interviu acordat publicatiei Gazeta Polska Codziennie. In luna iulie, liderii statelor UE au cazut de acord asupra bugetului multianual 2021-2027 si planului de redresare…