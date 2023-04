Stiri pe aceeasi tema

- Polonia isi propune sa devina centrul de service in Europa pentru tancurile Abrams fabricate in Statele Unite, a declarat miercuri prim-ministrul Mateusz Morawiecki in timpul unei vizite in SUA, informeaza Reuters.

- Mercenarii Wagner se lauda ca au distrus pe frontul din Ucraina primul dintre tancurile Leopard 2 livrate de aliați. Publicația austriaca Heute scrie ca este un fake news propagat canalele de Telegram ale companiei fondate și finanțate de Evgheni Prigojin. Multa vreme Kievul a cerut Occidentului tancuri…

- “Coaliția tancurilor are acum 12 membri. Pot estima ca in primul val de livrari, forțele armate ucrainene vor primi intre 120 și 140 de tancuri occidentale”, a declarat Kuleba, citat de The Guardian . Mai multe țari occidentale s-au angajat saptamana trecuta sa furnizeze Ucrainei tancuri de fabricație…

- Polonia urmeaza sa livreze Ucrainei – in afara de 14 tancuri de tip Leopard 2 de fabricatie germana – 60 de tancuri, inclusiv 30 de tancuri de tip PT-91, versiunea modernizata a tancului de tip T-72 sovietic, o decizie salutata vineri de catre presedintele Volodimir Zelenski, relateza AFP și News.ro…

- Kremlinul a declarat miercuri ca tancurile de lupta Abrams care urmeaza sa fie furnizate Ucrainei de catre Statele Unite vor „arde” pe campul de lupta, respingand sprijinul militar drept "o nebunie costisitoare", informeaza Reuters, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…