Polonia investeşte zeci de miliarde de dolari în energie regenerabilă şi nucleară Polonia vrea sa accelereze renuntarea la carbune si are în vedere cheltuieli de miliarde de dolari pentru a investi în energia regenerabila si nucleara, în vederea rezolvarii dificultatilor provocate de schimbarile climatice si asigurarea unor surse stabile de alimentare cu energie, a anuntat luni Guvernul de la Varsovia, citat de Reuters.



Într-o actualizare a strategiei energetice a tarii pâna în 2040, Ministerul Mediului a informat ca Polonia intentioneaza sa investeasca 150 miliarde de zloti (40 miliarde de dolari) pentru a construi primele sale reactoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

