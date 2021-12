Stiri pe aceeasi tema

- In același timp, angajații din restaurante, cafenele sau baruri vor trebui sa verifice ceritificatele sanitare Covid ale clienților, relataeza Reuters .In prezent, Polonia se afla pe locul 16 in topul celor mai afectate state de COVID-19 la nivel mondial, potrivit worldometers.info.De la debutul pandemiei…

- Guvernul german doreste sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva COVID-19 incepand cu 16 martie pentru persoanele care lucreaza in spitale, aziluri de batrani si alte cabinete medicale, informeaza Reuters preluat de agerpres. Germania a fost reticenta in a impune vaccinarea obligatorie de teama…

- Joachim Sauer, soțul cancelarului Germaniei Angela Merkel, și-a acuzat compatrioții care nu se vaccineaza împotriva Covid-19 de ”lene și suficiența”, comentând ca respingerea științei la nivelul populației nu a fost niciodata mai vizibila ca acum, transmite Reuters. Comentariile…

- „Pentru mine vaccinarea obligatorie a persoanelor cu varsta de peste 65 sau 60 de ani ar fi ideala. Depinde de experți. Cred ca și in cazul celor de peste 50 de ani, dar haideți sa așteptam sa vad ce spun experții”, a spus șeful Executivului de la Bratislava.Pe langa obligativitatea vaccinarii varstnicilor,…

- Polonia a acuzat duminica Belarusul ca a continuat sa transporte migranți la granița, în ciuda evacuarii taberelor din apropierea frontierei la începutul acestei saptamâni, în timp ce premierul polonez a început un turneu în statele baltice pentru a cauta sprijin…

- Guvernul britanic a anuntat marti ca toti angajatii din sistemul public de sanatate din Anglia vor fi obligati sa fie vaccinati impotriva COVID-19 pana la 1 aprilie 2022, transmite AFP si Reuters. Dupa o consultare pe acest subiect, 'am ajuns la concluzia ca toti cei care lucreaza in NHS (serviciul…

- Serviciile secrete americane spun ca nu este cunoscuta originea virusului SARS-CoV-2 si ca poate aceasta nu va fi aflata vreodata. Serviciile de inteligenta americane nu au ajuns la o concluzie si nu pare ca vor face asta prea curand, din cauza lipsei de informatii, informeaza BBC. Totusi, raportul…

- Politia si serviciile de informatii britanice au dejucat 31 de planuri de atacuri teroriste în ultimii patru ani, a declarat vineri Ken McCallum, directorul general al MI5, agentia britanica de contrainformatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres,Majoritatea acestor planuri au fost puse…