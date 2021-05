Polonia interzice accesul avioanelor din Belarus în spațiul său aerian Polonia a decis sa interzica accesul avioanelor din Belarus in spatiul sau aerian, masura luata in cadrul unor sanctiuni europene, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului polonez, relateaza AFP. „Consiliul de ministri a votat in favoarea unei interdictii de intrare in spatiul aerian polonez a avioanelor folosite de companiile din Belarus”” a declarat Piotr Muller, potrivit unui mesaj postat pe Twitter. Aceasta masura survine in contextul in care liderii UE le-au cerut oficialilor din blocul comunitar sa prezinte noi sanctiuni impotriva Belarusului si sa identifice o cale de a interzice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

