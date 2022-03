Polonia intenţionează să amendeze Constituţia Guvernul polonez intentioneaza sa amendeze Constitutia, pentru a putea creste cheltuielile pentru aparare si pentru a confisca bunurile oligarhilor rusi, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni un purtator de cuvant al Guvernului. Actul pentru apararea patriei, adoptat in martie, sustine ca sumele repartizate pentru aparare vor constitui 3% din PIB, ceea ce ar putea avea ca rezultat depasirea pragului bugetar prevazut in Constitutie. „Armata poloneza trebuie sa fie echipata imediat la cele mai inalte standarde, asadar una dintre modificarile propuse va fi de excludere a cheltuielilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

