Polonia înregistrează un număr record de cazuri zilnice de COVID-19, dar va redeschide şcolile Polonia a insistat luni ca va redeschide scolile saptamana viitoare, pentru prima data de la mijlocul lunii martie, in pofida unui numar record de cazuri zilnice de COVID-19 inregistrat la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Polonia a reusit initial sa tina sub control focarul, insa cazurile au inceput sa creasca in ultimele saptamani si autoritatile au raportat vineri 903 noi infectii, cel mai mare numar zilnic pana in prezent. Cresterea numarului de cazuri de COVID-19 a provocat ingrijorare in randul unora dintre parinti in legatura cu redeschiderea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei actuale, au loc dezbateri ample legate de decizia de a deschide sau nu scolile. Cu toate acestea, Polonia a anuntat ca scolile se vor deschide, incepand cu saptamana viitoare, chiar daca a fost inregistrat un numar record de cazuri zilnice al infectarilor cu noul coronavirus.

- Polonia a reusit initial sa tina sub control focarul, insa cazurile au inceput sa creasca in ultimele saptamani si autoritatile au raportat vineri 903 noi infectii, cel mai mare numar zilnic pana in prezent. Cresterea numarului de cazuri de COVID-19 a provocat ingrijorare in randul unora dintre…

- Polonia a anuntat ca va redeschide scolile saptamana viitoare, pentru prima data de la mijlocul lunii martie, in pofida unui numar record de cazuri zilnice de COVID-19 inregistrat la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Polonia a reusit initial sa tina sub control focarul,…

- India a raportat joi, pentru ultimele 24 de ore, un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar totalul a depasit 2,84 de milioane, potrivit autoritatilor citate de Reuters.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru Consiliul…

- Cresterea angajarilor in SUA a incetinit luna trecuta, in urma cresterii numarului de cazuri de coronavirus, oferind cea mai clara dovada de pana acum ca redresarea economiei in urma recesiunii provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19) stagneaza, chiar daca rata somajului a scazut, transmit…

- Polonia a inregistrat vineri un numar record de cazuri de la declanșarea pandemiei, respectiv 657 de imbolnaviri in 24 de ore, o creștere semnificativa pentru a doua zi consecutiv, relateaza Reuters citand ministrul sanatații.Ministerul a mai anunțat 7 decese, bilanțul total ajungand astfel la 45.688…

- UE ar putea condiționa accesul la fondurile pentru refacerea economica dupa criza COVID-19 de forța statului de drept din țarile membre. Miza este uriașa: 2 trilioane de euro. Iar Romania se afla pe lista statelor care au mari emoții. Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori și Transparenta,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat joi ca polonezii nu trebuie sa se teama sa voteze in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 12 iulie, intrucat COVID-19 a devenit o boala ''ca oricare alta'', informeaza Reuters. Partidul lui Morawiecki, 'Lege…